Хави просит "Барселону" подписать хавбека "Вильярреала"

Фото: инстаграм Пино

Хавбек "Вильярреала" Йереми Пино попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Todofichajes, в услугах 19-летнего испанца заинтересован новый тренер каталонцев Хави.

Отмечается, что трансфер Пино не состоится раньше лета 2022 года. Кроме того, на футболиста также претендуют "Атлетико" и "Реал".

Трансферная стоимость Пино оценивается в 30 миллионов евро. В этом сезоне на его счету два гола и три ассиста в 15 играх.

Читайте также: Лапорта пообещал, что "Барселона" зимой усилится тремя игроками. | http://soccernews.ru