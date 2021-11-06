Хави просит "Барселону" подписать хавбека "Вильярреала"

Теги барселонавильярреалйереми пинохавитрансферы

Хави просит "Барселону" подписать хавбека "Вильярреала"Фото: инстаграм Пино

Хавбек "Вильярреала" Йереми Пино попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Todofichajes, в услугах 19-летнего испанца заинтересован новый тренер каталонцев Хави.

Отмечается, что трансфер Пино не состоится раньше лета 2022 года. Кроме того, на футболиста также претендуют "Атлетико" и "Реал".

Трансферная стоимость Пино оценивается в 30 миллионов евро. В этом сезоне на его счету два гола и три ассиста в 15 играх.

Читайте также: Лапорта пообещал, что "Барселона" зимой усилится тремя игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"

"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов