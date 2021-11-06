"РБ Лейпциг" добыл победу над дортмундской "Боруссией"
Фото: твиттер "РБ Лейпцига"
В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" проиграла "РБ Лейпцигу".
Благодаря победе "быки" вышли на пятое место. "Боруссия" остается второй.
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д 2:1
Голы: Нкунку, 29 - 1:0, Ройс, 52 - 1:1, Поульсен, 68 - 2:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Форсберг, 59), Мукиеле, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Адамс, Айдара (Лаймер, 84), Собослаи, Нкунку (Ольмо, 84), Поульсен (Андре Силва, 69).
"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Кнауфф, 46), Азар, Витцель (Загаду, 86), Брандт (Рейньер, 82), Беллингем, Ройс, Мален (Мукоко, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20