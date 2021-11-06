"РБ Лейпциг" добыл победу над дортмундской "Боруссией"

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"РБ Лейпциг" добыл победу над дортмундской "Боруссией"Фото: твиттер "РБ Лейпцига"

В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" проиграла "РБ Лейпцигу".

Благодаря победе "быки" вышли на пятое место. "Боруссия" остается второй.

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д 2:1

Голы: Нкунку, 29 - 1:0, Ройс, 52 - 1:1, Поульсен, 68 - 2:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Форсберг, 59), Мукиеле, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Адамс, Айдара (Лаймер, 84), Собослаи, Нкунку (Ольмо, 84), Поульсен (Андре Силва, 69).

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Кнауфф, 46), Азар, Витцель (Загаду, 86), Брандт (Рейньер, 82), Беллингем, Ройс, Мален (Мукоко, 71).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
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12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
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