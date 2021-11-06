"Алавес" одержал победу над "Леванте"

Теги алавеслеванте

"Алавес" одержал победу над "Леванте"Фото: твиттер "Алавеса"

В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги "Алавес" победил "Леванте".

"Алавес" - "Леванте" 2:1

Голы: Де Фрутос, 13 - 0:1, Хоселу (пен), 77 - 1:1, Хоселу, 90 - 2:1

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс (Гвидетти, 68), Мойя (Ману Гарсия, 60), Лум, Пельистри (Мендес, 59), Хоселу, Риоха (Мартин, 90).

"Леванте": Карденас, Сон (Мирамон, 64), Дуарте, Везу, Энрик Франкеса, Барди, Кампанья, Моралес (Робер, 78), Мальса (Пепелу, 86), Де Фрутос (Кантеро, 78), Сольдадо (Дани Гомес, 64).

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