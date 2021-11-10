"Ливерпуль" летом покинет спортивный директор

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"Ливерпуль" летом покинет спортивный директор

Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс покинет клуб летом 2022 года.

По сведениям The Telegraph, клубу не удалось уговорить Эдвардса остаться в "Ливерпуле". Должность перейдет его заместителю Джулиану Уорду, у которого отличные рабочие отношения с наставником Юргеном Клоппом.

Отмечается, что Эдвардсом интересовался "Ньюкасл", однако он не заинтересован в переходе в стан "сорок".

Эдвардс работает в "Ливерпуле" с 2016 года. В этот период в клуб пришли Мохамед Салах, Садио Мане и много других футболистов.

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