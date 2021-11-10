"Ливерпуль" летом покинет спортивный директор
Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс покинет клуб летом 2022 года.
По сведениям The Telegraph, клубу не удалось уговорить Эдвардса остаться в "Ливерпуле". Должность перейдет его заместителю Джулиану Уорду, у которого отличные рабочие отношения с наставником Юргеном Клоппом.
Отмечается, что Эдвардсом интересовался "Ньюкасл", однако он не заинтересован в переходе в стан "сорок".
Эдвардс работает в "Ливерпуле" с 2016 года. В этот период в клуб пришли Мохамед Салах, Садио Мане и много других футболистов.
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|Команда
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|27
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|Лестер Сити
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|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18