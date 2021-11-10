"Бенфика" не интересуется Умтити, а сам футболист не хочет в Португалию

Теги бенфикабарселонасамюэль умтити

"Бенфика" не интересуется Умтити, а сам футболист не хочет в Португалию Фото инстаграм Самюэля Умтити

"Бенфика" не заинтересована в аренде защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.

Как сообщает журналист SIC Notícias Педру Сепульведа, португальский клуб не хотел подписывать игрока даже в качестве свободного агента из-за его зарплаты.

Кроме того, самому Умтити также не интересен переезд в Португалию.

В этом сезоне Умтити не принял участия ни в одном матче.

Читайте также: "Барселона" попросит Умтити уйти из клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену

"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов