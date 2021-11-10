"Бенфика" не интересуется Умтити, а сам футболист не хочет в Португалию

Фото инстаграм Самюэля Умтити

"Бенфика" не заинтересована в аренде защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.

Как сообщает журналист SIC Notícias Педру Сепульведа, португальский клуб не хотел подписывать игрока даже в качестве свободного агента из-за его зарплаты.

Кроме того, самому Умтити также не интересен переезд в Португалию.

В этом сезоне Умтити не принял участия ни в одном матче.

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