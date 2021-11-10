Яя Туре в Грозном не разрешили обнять девушку для фото
Фото сайт "Ахмата"
Тренер "Ахмата" Яя Туре высказался о жизни в Грозном.
"Все хорошо. Вполне приятный и дружелюбный город. Есть мечеть рядом с отелем, где я живу. Хожу туда каждую пятницу. Для начала совсем неплохо.
Запрет в Чечне на ношение шорт? Да-да! Поэтому я так одет - хожу в штанах и в носках. В лифте я хотел обнять девушку для фото, а мне запретили. Я забыл об этом! Обычно в Европе так делают. В Саудовской Аравии - нет, в Дубае - можно. Однако здесь с этим строже. Такие правила, нужно привыкать, ты ничего не поменяешь", - рассказал Туре.
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