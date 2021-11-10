Юношеская сборная России одолела Грецию в отборе Евро U-19

Фото: сайт РФС

Юношеская сборная России одержала победу над Грецией в рамках отбора Евро (U19).

На мини-турнире в Греции россиян ожидают матчи против Германии (13 ноября) и Фарерских островов (16 ноября).

Россия U19 - Греция U19 1:0

Гол: Гладышев, 70 - 1:0

Россия: Тороп, Лангович Ефремов, Мелехин, Шайхтдинов, Влад. Шитов, Михайлов, Соколов (Коваленко, 90), Лайкин (к), Пиняев (Багринцев, 68), Вит. Шитов (Гладышев, 46).

Греция: Ботис, И. Христопулос, Кулеракис, Пилиос (Кицос, 66), Калогеропулос, Гогувитис, Крипаракос (А. Христопулос, 66), Нтои, Койтенакис (Кастанарас, 77), Куциас (Лиацос, 76), Цавидас (к) (Караманис, 56).

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