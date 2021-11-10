"Барселона" приняла решение по возможному возвращению Дани Алвеса
Фото: инстаграм Алвеса
"Барселона" не собирается возвращать защитника Дани Алвеса.
Как сообщает Marca, такое решение аргументировано тем, что "Барса" не хочет менять курс на омоложение состава.
Однако отмечается, что в будущем каталонцы не исключают приглашение бразильца на какую-нибудь должность.
Последним клубом Алвеса был "Сан-Паулу", который он покинул в сентябре из-за долгов.
Дани Алвес выступал за "Барсу" с 2008 по 2016 год. В составе клуба он завоевал 16 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.
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|Гранада
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|20
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|12
|Леванте
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|Осасуна
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|20
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