"Монако" назвал "Эвертону" стоимость Головина
Фото инстаграм Александра Головина
"Эвертон" хочет подписать хавбека "Монако" Александра Головина.
Как сообщает Liverpool Echo, монегаски готовы продать россиянина за 47 миллионов евро. Переход может состояться в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что в услугах Головина лично заинтересован наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес.
В этом сезоне на счету Головина три гола и три ассиста в 16 играх.
Читайте также: Агент Головина рассказал о состоянии игрока перед матчами сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену
-
Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина
-
"Барселона" представила тренерский штаб Хави
-
Месси может вернуться в "Барселону"
-
Карвахаль высказался об отсутствии Рамоса в сборной Испании
Лента новостей
-
Источник: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ
-
"Монако" назвал "Эвертону" стоимость Головина
-
"Роме" предложили услуги Рэмзи
-
Марио Фернандес заявил, что не перешел бы в "Зенит"
-
Стали известны детали контракта Джеррарда с "Астон Виллой"
-
Директор "Аталанты" высказался о будущем Миранчука
-
Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе "Манчестер Сити" и "Челси"
-
ПСЖ готов подписать Роналду
-
Конте запретил футболистам "Тоттенхэма" ряд продуктов
-
"Барселона" приняла решение по возможному возвращению Дани Алвеса
-
РФС не отменит красную карточку Клаудиньо
-
"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену
-
Шевченко рассказал, кто выиграет "Золотой мяч"
-
Хави назвал "Барселоне" приоритетную кандидатуру на усиление атаки
-
Юношеская сборная России одолела Грецию в отборе Евро U-19
-
Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина
-
Яя Туре в Грозном не разрешили обнять девушку для фото
-
"Бенфика" не интересуется Умтити, а сам футболист не хочет в Португалию
-
"Ливерпуль" летом покинет спортивный директор
-
"Динамо" может подписать аргентинского вингера "Боки Хуниорс"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18