"Монако" назвал "Эвертону" стоимость Головина

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"Эвертон" хочет подписать хавбека "Монако" Александра Головина.

Как сообщает Liverpool Echo, монегаски готовы продать россиянина за 47 миллионов евро. Переход может состояться в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что в услугах Головина лично заинтересован наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес.

В этом сезоне на счету Головина три гола и три ассиста в 16 играх.

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