Источник: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ

Фото: инстаграм Рамоса

Стало известно, какие отношения у футболистов ПСЖ Серхио Рамоса и Лионеля Месси.

Как сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe, игроки пока не стали друзьями, хотя их взаимоотношения характеризуются как неплохие.

"Нельзя просто стереть 10 лет противостояний в класико", - заявил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что до перехода в ПСЖ Рамос с 2005 по 2021 год выступал за "Реал", а Месси с 2003 по 2021 год защищал цвета "Барселоны".

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