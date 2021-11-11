"Уфа" назвала минимальную цену на Агаларова

Фото твиттер "Уфы"

"Уфа" собирается зимой продать форварда Гамида Агаларова.

По сведениям Telesport, клуб хочет выгодней расстаться с игроком, так как неизвестно, будет ли он настолько результативным и во второй половине сезона. Кроме того, "Уфе" сейчас не помешают дополнительные средства.

Известно, что генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов хочет начать торги по Агаларову с 10 миллионов евро. Однако окончательная сумма будет зависеть от числа претендентов, а также от игры футболиста в оставшихся до перерыва турах.

После 14 туров Агаларов возглавляет список бомбардиров РПЛ с 11 голами.

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