Месси готов сыграть за сборную Аргентины
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси тренируется в общей группе в сборной Аргентины.
Как сообщает TyC Sports, футболист не испытывает дискомфорта в колене. Напомним, что из-за этого Месси не играл в последних матчах ПСЖ.
Однако отмечается, что на одной из вчерашних тренировок Месси почувствовал боль в области колена.
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони готовится задействовать Месси в матче с Уругваем, однако пока решается, выйдет ли он в стартовом составе или появится на замену.
Читайте также: Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Месси из-за сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 ноября
-
Месси готов сыграть за сборную Аргентины
-
Черышев летом покинет "Валенсию"
-
"Уфа" назвала минимальную цену на Агаларова
-
Лунев может покинуть "Байер"
-
Источник: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ
-
"Монако" назвал "Эвертону" стоимость Головина
-
"Роме" предложили услуги Рэмзи
-
Марио Фернандес заявил, что не перешел бы в "Зенит"
-
Стали известны детали контракта Джеррарда с "Астон Виллой"
-
Директор "Аталанты" высказался о будущем Миранчука
-
Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе "Манчестер Сити" и "Челси"
-
ПСЖ готов подписать Роналду
-
Конте запретил футболистам "Тоттенхэма" ряд продуктов
-
"Барселона" приняла решение по возможному возвращению Дани Алвеса
-
РФС не отменит красную карточку Клаудиньо
-
"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену
-
Шевченко рассказал, кто выиграет "Золотой мяч"
-
Хави назвал "Барселоне" приоритетную кандидатуру на усиление атаки
-
Юношеская сборная России одолела Грецию в отборе Евро U-19