Месси готов сыграть за сборную Аргентины

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Месси готов сыграть за сборную Аргентины Фото твиттер КОНМЕБОЛ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси тренируется в общей группе в сборной Аргентины.

Как сообщает TyC Sports, футболист не испытывает дискомфорта в колене. Напомним, что из-за этого Месси не играл в последних матчах ПСЖ.

Однако отмечается, что на одной из вчерашних тренировок Месси почувствовал боль в области колена.

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони готовится задействовать Месси в матче с Уругваем, однако пока решается, выйдет ли он в стартовом составе или появится на замену.

Читайте также: Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Месси из-за сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
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