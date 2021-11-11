Агент вингера "Ньюкасла" высказался об интересе со стороны ЦСКА

Фото: инстаграм Мерфи

Маркус Кэмпбелл, агент вингера "Ньюкасла" Джейкоба Мерфи, отреагировал на слухи об интересе ЦСКА к игроку.

"Это фэйк. Он только подписал пятилетнее соглашение с "Ньюкаслом", так что он никуда не уйдет", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

В этом сезоне на счету Мерфи один гол и один ассист в 9 играх.

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