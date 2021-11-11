УЕФА отреагировал на требования "Галатасарая" пересмотреть результат матча с "Локомотивом"

УЕФА вынес решение по протесту "Галатасарая" на результат встречи с "Локомотивом" (1:1) в Лиге Европы.

Напомним, что "Галатасарай" требовал присудить им победу или назначить переигровку из-за того, что судья матча Сандро Шерер показал две желтые карточки Дмитрию Живоглядову, однако не удалил его.

УЕФА на официальном сайте сообщил, что протест турецкого клуба был отклонен.

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