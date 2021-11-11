УЕФА отреагировал на требования "Галатасарая" пересмотреть результат матча с "Локомотивом"
УЕФА вынес решение по протесту "Галатасарая" на результат встречи с "Локомотивом" (1:1) в Лиге Европы.
Напомним, что "Галатасарай" требовал присудить им победу или назначить переигровку из-за того, что судья матча Сандро Шерер показал две желтые карточки Дмитрию Живоглядову, однако не удалил его.
УЕФА на официальном сайте сообщил, что протест турецкого клуба был отклонен.
Читайте также: В "Галатасарае" назвали причину протеста на результат матча с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Россия разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022
-
Тренер Аргентины высказался о готовности Месси к матчу с Уругваем
-
УЕФА отреагировал на требования "Галатасарая" пересмотреть результат матча с "Локомотивом"
-
Все клубы АПЛ не поддержали идею проведения ЧМ каждые 2 года
-
Макманаман высказался о том, кто может стать новым тренером "Манчестер Юнайтед"
-
Клаудиньо избежал дополнительной дисквалификации и сыграет против ЦСКА
-
1
Агент вингера "Ньюкасла" высказался об интересе со стороны ЦСКА
-
1
Харри Кейн высказался о поражении в финале Евро-2020
-
1
Президент "Лацио" раскритиковал современную футбольную систему
-
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе форварда в "Зенит"
-
Мората поражен зрелостью Гави и Педри
-
2
Погба хочет зарплату в "Манчестер Юнайтед" больше, чем у Роналду
-
Эдегор прокомментировал удаление своего твиттера
-
Макманаман уверен в переходе Погба в "Реал"
-
Модрич мечтает о новом контракте с "Реалом"
-
"РБ Лейпциг" согласился продать Ольмо
-
Миранчук может перейти в "Дженоа", который недавно возглавил Шевченко
-
Газзаев отрицает расизм в России
-
"Барселона" подготовила новый контракт для Гави
-
Каземиро высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0