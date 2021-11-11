Шевченко назвал "Дженоа" две главные трансферные цели на зиму

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Шевченко назвал "Дженоа" две главные трансферные цели на зимуФото: инстаграм Миколенко

Новый наставник "Дженоа" Андрей Шевченко назвал клубу приоритетные цели на зимнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, Шевченко просит клуб подписать флангового защитника и футболиста в центр поля.

Отмечается, что украинцу интересны защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко и хавбек "Милана" Самуэль Кастильехо.

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