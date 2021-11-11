Швеция неожиданно проиграла Грузии, Северная Македония разгромила Армению

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Швеция неожиданно проиграла Грузии, Северная Македония разгромила АрмениюФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022.

Азербайджан - Люксембург 1:3

Голы: Родригеш, 67 - 0:1, Тилль, 78 - 0:2, Салахлы, 82 - 1:2, Родригеш, 90 - 1:3

Азербайджан: Магомедалиев, Мустафазаде, Муталлимов, Медведев, Салахлы (Абдуллаев, 86), Махмудов, Гараев, Озобич (Ахмедзаде, 68), Кривоцюк, Эмрели (Алескеров, 86), Шейдаев (Дадашов, 68).

Люксембург: Шон, Пинту, Шано, Янс (Бонерт, 72), Карлсон, Мартинс Перейра, Баррейро, Синани (Тилль, 72), Тилль (Олесен, 88), Родригеш, Боржес Саншес (Девилль, 57).

Удаление: Муталлимов (21).


Грузия - Швеция 2:0

Голы: Кварацхелия, 61 - 1:0, Кварацхелия, 77 - 2:0

Грузия: Лория, Хочолава, Кашия, Какабадзе, Азаров, Цитаишвили (Давиташвили, 70), Гвилия, Кварацхелия (Казаишвили, 80), Лобжанидзе (Чабрадзе, 81), Окриашвили (Волков, 70), Квеквескири (Абурджания, 90).

Швеция: Ольсен, Нильссон, Линделеф, Аугустинссон, Крафт, Форсберг, Ольссон, Сванберг (Квайсон, 78), Классон (Кулусевски, 74), Исак (Карлссон, 87), Ибрагимович.


Армения - Северная Македония 0:5

Голы: Трайковски, 22 - 0:1, Барди, 36 - 0:2, Барди (пен), 66 - 0:3, Ристовски, 79 - 0:4, Барди (пен), 90 - 0:5

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Тертерян, Чалишир, Оганесян (Маргарян, 46), Селараян (Бичахчян, 77), Удо, Варданян (Григорян, 46), Мхитарян, Барсегян (Григорян, 73), Бриаско (Гелоян, 73).

Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Велкоски, Муслиу, Ашковски (Тодороски, 83), Барди, Костадинов (Атанасов, 83), Элмаз (Миовски, 83), Чурлинов (Ристевски, 77), Трайковски (Спировски, 64), Ристовски.

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