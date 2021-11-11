Смолов вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров сборной России

Фото: твиттер сборной России

Форвард сборной России Федор Смолов отметился голом в игре отбора ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

Этот гол стал для Смолова 15-м в составе сборной России. Для этого ему понадобилось 43 игры.

Таким образом, Смолов сравнялся с Дмитрием Сычевым (15 голов в 47 играх) и вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров сборной России за всю историю.

Отметим, что у Андрея Аршавина и Валерия Карпина по 17 голов за сборную.

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