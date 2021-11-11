Смолов вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
Фото: твиттер сборной России
Форвард сборной России Федор Смолов отметился голом в игре отбора ЧМ-2022 против Кипра (6:0).
Этот гол стал для Смолова 15-м в составе сборной России. Для этого ему понадобилось 43 игры.
Таким образом, Смолов сравнялся с Дмитрием Сычевым (15 голов в 47 играх) и вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров сборной России за всю историю.
Отметим, что у Андрея Аршавина и Валерия Карпина по 17 голов за сборную.
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|9
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|М
|О
|1
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|10
|27
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|10
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|9
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|5
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|2
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|6
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|3
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|10
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|10
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|4
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|13
|5
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|6
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|Группа F
|М
|О
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