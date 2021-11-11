6:0 над Кипром - самая круная победа России в отборе ЧМ за последние 56 лет

Фото: твиттер сборной России

Сборная России с крупным счетом обыграла Кипр (6:0) в игре квалификации ЧМ-2022.

Как сообщает OptaIvan, эта победа для России стала самой крупной в отборах к ЧМ с июня 1965 года.

Тогда сборная СССР отправила 6 безответных мячей в ворота Дании.

Россия лидирует в своей группе, опережая Хорватию на 5 очков.

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