"Арсенал" и "Фиорентина" поборются за лучшего бомбардира "Сассуоло"

Фото: инстаграм Доменико Берарди

Вингер "Сассуоло" Доменико Берарди может покинуть клуб.

По сведениям журналиста Николо Скиры, в зимнее трансферное окно игрока попробуют подписать "Арсенал" и "Фиорентина".

Трансферная стоимость 27-летнего итальянца оценивается в 35 миллионов евро.

Берарди является лучшим бомбардиром "Сассуоло" в этом сезоне Серии А, имея в активе 5 голов в 10 играх.

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