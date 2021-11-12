Хави намерен ежедневно контролировать вес футболистов "Барселоны"

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Хави намерен ежедневно контролировать вес футболистов "Барселоны" Фото: инстаграм "Барселоны"

Новый наставник "Барселоны" Хави хочет сделать акцент на физической форме игроков команды.

По сведениям AS, тренер намерен ежедневно контролировать вес футболистов. Взвешивание будет проводиться перед завтраком по прибытию игроков на базу.

Хави считает, что благодаря этому можно будет сократить количество мышечных повреждений.

Отмечается, что ежедневные взвешивания вводятся впервые после ухода Луиса Энрике в 2017 году. С того времени взвешивания проводились в лучшем случае раз в неделю, а то и два раза в месяц.

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