Тренер Хорватии назвал фаворита в предстоящей игре против России

Фото инстаграм Златко Далича

Наставник сборной Хорватии Златко Далич считает свою команду фаворитом в предстоящей игре с Россией.

"Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, однако мы знаем, что мы завтра будем фаворитами.

Я думаю, сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим", - приводит слова Далича "Спорт-Экспресс".

Напомним, что для того, чтобы выйти из группы с первого места, России нужно не проиграть Хорватии.

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