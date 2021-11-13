Тедеско может возглавить турецкий клуб

Теги фенербахчедоменико тедеско

Тедеско может возглавить турецкий клуб Фото твиттер "Спартака"

Экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Турции.

По сведениям Fotomac, Тедеско входит в шорт-лист "Фенербахче", который может уволить португальца Витора Перейру из-за неудовлетворительных результатов.

Отмечается, что "Фенербахче" также рассматривает кандидатуры Франческо Фариоли ("Фатих Карагюмрюк") и Абела Феррейру ("Палмейрас").

Последним клубом Тедеско был "Спартак", который он покинул в мае этого года.

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