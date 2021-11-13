Нуну Гомеш: "Роналду - машина"
Фото твиттер Криштиану Роналду
Экс-игрок сборной Португалии Нуну Гомеш высоко отозвался о нападающем Криштиану Роналду.
"Роналду - прирожденный спортсмен, он любит соревноваться и хочет быть лучшим на протяжении всей карьеры. Секрет отличной формы - в часах упорных тренировок, в усилиях, которые он прилагает каждый день. Роналду - машина", - приводит слова Гомеша Mondo.rs.
В текущем сезоне 36-летний португалец провел 12 игр, забил 9 голов и отдал один ассист. Кроме того, на счету Роналду 11 голов в 10 матчах за сборную Португалии в этом году.
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