Де Росси оценил тренерский уровень Моуринью
Фото: инстаграм Жозе Моуринью
Экс-игрок "Ромы" Даниэле де Росси оценил работу наставника римлян Жозе Моуринью.
"У "Ромы" должно быть все в порядке в конце сезона, если они не дадут заскучать этому тренеру, одному из сильнейших в истории футбола. Он один из 5-6 сильнейших тренеров в истории, давайте постараемся не дать ему заскучать.
"Рома" в моем сердце, иногда лучше наблюдать за клубом со стороны, я бы не хотел оказаться на месте Моуринью. Не думаю, что у команды будут проблемы с выходом из небольшого кризиса", - приводит слова де Росси Corriere dello Sport.
Де Росси выступал за "Рому" с 2002 по 2019 год. В составе клуба он дважды выигрывал Кубок Италии и один раз Суперкубок страны.
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