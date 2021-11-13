Юношеская сборная России победила Германию и досрочно вышла в элитный раунд Евро U19
Фото: сайт РФС
Юношеская сборная России обыграла Германию в рамках квалификации Евро U19.
Благодаря двум победам россияне досрочно вышли в элитный раунд Евро, который состоится весной 2022 года.
Россия U19 - Германия U19 3:1
Голы: Соколов, 40 - 1:0, Гладышев, 47 - 2:0, Багринцев, 70 - 3:0, Бобзин, 90 - 3:1.
Германия: Урбиг, Крафт (Костка, 63), Ридель, Аррей-Мби, Гюнтер, Амин, Кесик (к) (Гюрпуз, 63), Лютке-Фри (Гедикли, 46), Каде (Бобзин, 63), Вагнер (Йессен, 77), Зиб.
Россия: Тороп, Шайхтдинов, Ефремов, Мелехин, Лангович (Николаев, 89), Вит. Шитов (Пиняев, 85), Михайлов (Ким, 85), Лайкин (к), Багринцев, Соколов (Коваленко, 77), Гладышев.
Читайте также: Юношеская сборная России одолела Грецию в отборе Евро U-19. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лантратов пропустит матч Хорватия - Россия: названа причина
-
Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам
-
Защитник "Шахтёра" может получить российское гражданство
-
"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"
-
В 2021 году Роналду забил больше голов, чем Месси. Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом
Лента новостей
-
"Барселона" возобновит переговоры с Серхи Роберто о новом контракте
-
Сборная Финляндии в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022
-
Юношеская сборная России победила Германию и досрочно вышла в элитный раунд Евро U19
-
Головин назвал фаворита ЧМ-2022 и лучшего игрока мира
-
Дибала травмировался в сборной Аргентины
-
Де Росси оценил тренерский уровень Моуринью
-
1
Нуну Гомеш: "Роналду - машина"
-
Тедеско может возглавить турецкий клуб
-
Тренер Хорватии назвал фаворита в предстоящей игре против России
-
Модрич поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия
-
Джеррард хочет усилить "Астон Виллу" двумя игроками "Рейнджерс"
-
Головин ярко высказался о Карпине
-
"Тоттенхэм" заинтересован в бельгийском форварде
-
"Зенит" выступил с заявлением по поводу драки на матче Россия – Кипр
-
СМИ узнали дату медобследования Дани Алвеса в "Барселоне"
-
Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии
-
Защитник "Крыльев Советов" Бегич хочет стать гражданином РФ
-
"Арсенал" и "Барселона" ведут борьбу за Стерлинга
-
Лантратов пропустит матч Хорватия - Россия: названа причина
-
3
Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам