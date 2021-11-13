Прудников рассказал, что в "Оренбурге" нужно было платить деньги, чтобы выходить на поле

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Экс-игрок "Оренбурга" Александр Прудников рассказал, как в команде можно было добиться места в стартовом составе.

"Подписываю контракт, и начинается. Пришeл игрок, который где-то поиграл, с именем. Попал в команду, где ни одного игрока ранее не было в РПЛ. Понятно, что по спортивному принципу ты там должен играть. Я практически один форвард там был, а не играю. Потом узнавались разные моменты. Там всe не так просто было.

Это первая такая история. Я был удивлeн, что нужно платить деньги за то, чтобы играть. Понятно, что никто не приходил и не говорил прямо. Были очень странные моменты. Нам давали премиальные, и нужно было отдавать часть. Непонятные вещи", - рассказал Прудников.

Прудников играл в "Оренбурге" в 2016 году. На счету четыре игры за команду.

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