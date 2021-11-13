"Челси" сделал предложение "Реалу" по Милитао

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"Челси" сделал предложение "Реалу" по Милитао Фото: инстаграм Милитао

"Челси" хочет заполучить защитника "Реала" Эдера Милитао.

По сведениям El Nacional, лондонский клуб сделал предложение по игроку в размере 40 миллионов евро.

Отмечается, что "Реал" не собирается продавать бразильца и хочет прописать ему огромную сумму отступных.

Соглашение Милитао с клубом действует до лета 2025 года. В этом сезоне он провел 16 игр, но результативными действиями не отличился.

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