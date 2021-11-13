"Реал" нацелился на хавбека "Лестера"

Теги реал мадридлестер сититрансферыониние вилфред ндиди

"Реал" нацелился на хавбека "Лестера"Фото: инстаграм Ндиди

Хавбек "Лестера" Вилфред Ндиди попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям Mundo Deportivo, мадридский клуб рассматривает возможность трансфера 24-летнего нигерийца летом 2022 года.

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Ндиди провел 11 матчей во всех турнирах.

Читайте также: "Реал" претендует на 20-летнего бразильского вингера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Норвегия сенсационно потеряла очки в матче с Латвией, Турция уничтожила Гибралтар

Норвегия сенсационно потеряла очки в матче с Латвией, Турция уничтожила Гибралтар

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов