"Реал" нацелился на хавбека "Лестера"

Фото: инстаграм Ндиди

Хавбек "Лестера" Вилфред Ндиди попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям Mundo Deportivo, мадридский клуб рассматривает возможность трансфера 24-летнего нигерийца летом 2022 года.

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Ндиди провел 11 матчей во всех турнирах.

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