Стало известно, смогут ли болельщики вакцинированные "Спутником V" посетить матч Хорватия - Россия

Журналист Тимур Журавель сообщил, что болельщики сборной России, которые вакцинированные "Спутником V", будут допущены на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

"В РФС озадачились, посчитав, что такие отмены невозможны. В итоге после нескольких проясняющих звонков, нам конвертировали "Спутник" в евросертификат. То же самое будет и для болельщиков, следите за объявлениями на сайте РФС. И спасибо нашим за оперативное вмешательство", - написал Журавель.

Поединок между Хорватией и Россией состоится завтра, 14 ноября, в 17:00 (мск).

Напомним, что Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.

Читайте также: Тренер Хорватии назвал фаворита в предстоящей игре против России. | http://soccernews.ru