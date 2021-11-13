Стало известно, смогут ли болельщики вакцинированные "Спутником V" посетить матч Хорватия - Россия
Журналист Тимур Журавель сообщил, что болельщики сборной России, которые вакцинированные "Спутником V", будут допущены на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.
"В РФС озадачились, посчитав, что такие отмены невозможны. В итоге после нескольких проясняющих звонков, нам конвертировали "Спутник" в евросертификат. То же самое будет и для болельщиков, следите за объявлениями на сайте РФС. И спасибо нашим за оперативное вмешательство", - написал Журавель.
Поединок между Хорватией и Россией состоится завтра, 14 ноября, в 17:00 (мск).
Напомним, что Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
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|2
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