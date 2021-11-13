Почеттино готов вернуться в АПЛ

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино может покинуть клуб.

По сведениям The Telegraph, аргентинец готов вернуться в АПЛ, где он с 2014 по 2019 год работал в "Тоттенхэме".

Отмечается, что Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед", если клуб пойдет на увольнение Уле Гуннара Сульшера.

Действующее соглашение Почеттино с ПСЖ истекает летом 2023 года.

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