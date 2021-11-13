Глава Ла Лиги сравнил Фати и Мбаппе
Фото твиттер "Барселоны"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о нападающем "Барселоны" Ансу Фати.
"Нам нравится придавать больше значения тому, что происходит за пределами Испании. У нас есть Ансу Фати. У него были травмы, однако за прошедшее время он показал, что как минимум не уступает, а то и превосходит Килиана Мбаппе", - приводит слова Тебаса COPE.
Напомним, что Фати вернулся в этом сезоне после тяжелой травмы колена. Он успел провести 8 игр и забить 4 гола.
Читайте также: Тебас ответил на обвинения в уходе Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, смогут ли болельщики вакцинированные "Спутником V" посетить матч Хорватия - Россия
-
Юношеская сборная России победила Германию и досрочно вышла в элитный раунд Евро U19
-
Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии
-
Лантратов пропустит матч Хорватия - Россия: названа причина
-
Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам
Лента новостей
-
Норвегия сенсационно потеряла очки в матче с Латвией, Турция уничтожила Гибралтар
-
Глава Ла Лиги сравнил Фати и Мбаппе
-
"Ювентус" намерен избавиться от двух футболистов
-
Почеттино готов вернуться в АПЛ
-
Стало известно, смогут ли болельщики вакцинированные "Спутником V" посетить матч Хорватия - Россия
-
Дани Алвес записал обращение к болельщикам "Барселоны"
-
"Реал" нацелился на хавбека "Лестера"
-
"Оренбург" отреагировал на скандальные высказывания Прудникова
-
Доннарумма обеспокоен своим положением в ПСЖ
-
"Челси" сделал предложение "Реалу" по Милитао
-
Прудников рассказал, что в "Оренбурге" нужно было платить деньги, чтобы выходить на поле
-
"Барселона" возобновит переговоры с Серхи Роберто о новом контракте
-
Сборная Финляндии в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022
-
Юношеская сборная России победила Германию и досрочно вышла в элитный раунд Евро U19
-
Головин назвал фаворита ЧМ-2022 и лучшего игрока мира
-
Дибала травмировался в сборной Аргентины
-
Де Росси оценил тренерский уровень Моуринью
-
1
Нуну Гомеш: "Роналду - машина"
-
Тедеско может возглавить турецкий клуб
-
Тренер Хорватии назвал фаворита в предстоящей игре против России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14