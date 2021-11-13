Глава Ла Лиги сравнил Фати и Мбаппе

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Глава Ла Лиги сравнил Фати и Мбаппе Фото твиттер "Барселоны"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о нападающем "Барселоны" Ансу Фати.

"Нам нравится придавать больше значения тому, что происходит за пределами Испании. У нас есть Ансу Фати. У него были травмы, однако за прошедшее время он показал, что как минимум не уступает, а то и превосходит Килиана Мбаппе", - приводит слова Тебаса COPE.

Напомним, что Фати вернулся в этом сезоне после тяжелой травмы колена. Он успел провести 8 игр и забить 4 гола.

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