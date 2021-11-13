Селюк дал совет Карпину и сборной России перед матчем с Хорватией

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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о предстоящей игре сборной России против Хорватии.

"Перед игрой с Хорватией Карпину и футболистам нужно сходить в церковь, помолиться и, дай бог, что-то получится. Хочется, конечно, чтобы мы сыграли вничью и вышли на ЧМ-2022 напрямую. Да, сборная Хорватии сейчас уже не та, что была в 2018 году. Это показал чемпионат Европы и игра в России против нашей сборной. Однако даже несмотря на это, они сильнее. Судя по всему, будет играть Модрич, а он - это организация всей игры Хорватии. Понятно, что Россия будет играть на 0-0, однако, если хорваты забьют гол в первые 30 минут, мы побежим в атаку, потому что надо будет сравнивать и будь что будет.

Играть наши точно будут в оборонительный футбол, а не в смелый, как у нас любят говорить. Смелый футбол Карпина с Мальтой и Кипром, что это вообще? Смелый футбол со Словакией? 29% владения мячом - очень смело. Если мы будем строить из себя смельчаков, то увидим разрывы и свободные зоны. В начале матча, безусловно, будет навал от хорватов, и в атаке нужен не Заболотный или Смолов, а тот, кто сможет убежать", - заявил Селюк.

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