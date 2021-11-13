Газизов высказался о возможной продаже Агаларова

Теги уфашамиль газизовгамид агаларов

Газизов высказался о возможной продаже Агаларова Фото: инстаграм Гамида Агаларова

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о возможной продаже нападающего Гамида Агаларова.

"Не хотелось бы об этом говорить, мне кажется, рано. Если что-то будет, все узнают. Ситуация в клубе непростая, поэтому не хотелось бы на эту тему говорить", - приводит слова Газизова ТАСС.

Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне. На его счету 11 голов в 14 играх.

Читайте также: "Уфа" назвала минимальную цену на Агаларова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны детали контракта "Локомотива" с воспитанником "Шахтера"

Стали известны детали контракта "Локомотива" с воспитанником "Шахтера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов