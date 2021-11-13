Газизов высказался о возможной продаже Агаларова

Фото: инстаграм Гамида Агаларова

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о возможной продаже нападающего Гамида Агаларова.

"Не хотелось бы об этом говорить, мне кажется, рано. Если что-то будет, все узнают. Ситуация в клубе непростая, поэтому не хотелось бы на эту тему говорить", - приводит слова Газизова ТАСС.

Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне. На его счету 11 голов в 14 играх.

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