Стали известны детали контракта "Локомотива" с воспитанником "Шахтера"
Фото: инстаграм Мампасси
Защитник "Шахтера" Марк Мампасси близок к переходу в "Локомотив".
Как сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа", "Локомотив" заплатит за трансфер 18-летнего украинца 4 миллиона евро.
Кроме того, с самим футболистом будет подписано соглашение на 5 лет, по которому он будет зарабатывать около 0,5 миллиона евро в год.
В этом сезоне Мампасси находится в аренде в "Мариуполе". На его счету одна голевая передача в 12 играх.
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