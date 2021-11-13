Стали известны детали контракта "Локомотива" с воспитанником "Шахтера"

Фото: инстаграм Мампасси

Защитник "Шахтера" Марк Мампасси близок к переходу в "Локомотив".

Как сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа", "Локомотив" заплатит за трансфер 18-летнего украинца 4 миллиона евро.

Кроме того, с самим футболистом будет подписано соглашение на 5 лет, по которому он будет зарабатывать около 0,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне Мампасси находится в аренде в "Мариуполе". На его счету одна голевая передача в 12 играх.

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