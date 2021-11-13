Бэйл проводит 100-й матч за сборную Уэльса. Это второй показатель в истории команды

Фото: инстаграм Бэйла

Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл принимает участие в игре отбора ЧМ-2022 против Беларуси.

Как сообщает Squawka Football, для 32-летнего валлийца это 100-я игра в составе национальной команды.

Отмечается, что лидером по этому показателю является защитник Крис Гантер, на счету которого 106 матчей за сборную.

Игру против Беларуси Гантер начал на скамейке запасных. Если он выйдет на замену, то это будет 107-й матч за сборную.

Читайте также: Конте потребовал возвращения Бэйла в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru