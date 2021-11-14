Аршавин высказался о матче сборной России против Хорватии

Фото: инстаграм Аршавина

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от игры с Хорватией.

"Будет сложно выстоять. Если наши выстоят, это будет подвиг. Больше мячом будут владеть хорваты, однако не нужно прижиматься к воротам. Необходимо показывать зубы. Если ты будешь опасно атаковать, соперник будет бояться. Каждый гол сборной России будет стоить достаточно много для хорватов, и они будут меньше времени уделять атаке.

На ничью играть нельзя, однако если ее добьемся, то тоже будет хорошо. На поле нельзя бояться", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

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