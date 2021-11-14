Аршавин высказался о матче сборной России против Хорватии
Фото: инстаграм Аршавина
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от игры с Хорватией.
"Будет сложно выстоять. Если наши выстоят, это будет подвиг. Больше мячом будут владеть хорваты, однако не нужно прижиматься к воротам. Необходимо показывать зубы. Если ты будешь опасно атаковать, соперник будет бояться. Каждый гол сборной России будет стоить достаточно много для хорватов, и они будут меньше времени уделять атаке.
На ничью играть нельзя, однако если ее добьемся, то тоже будет хорошо. На поле нельзя бояться", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
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|Группа A
|М
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|1
|Франция
|9
|20
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|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
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|14
|4
|Эстония
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|11
|5
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|6
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|10
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|1
|Исландия
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|Хорватия
|10
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|3
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|10
|17
|4
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