Нидерланды упустили победу над Черногорией

Фото: твиттер УЕФА

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Черногории вырвала ничью у Нидерландов.

Нидерланды продолжают лидировать в группе, опережая Турцию на два очка. У Черногории уже нет шансов на выход в финальную часть ЧМ-2022.

Черногория - Нидерланды 2:2

Голы: Депай (пен), 25 - 0:1, Депай, 54 - 0:2, Вукотич, 82 - 1:2, Вуйнович, 86 - 2:2

Черногория: Шаркич, Савич, Радунович, Вуячич, Томашевич (Раичкович, 80), Осмайич, Вукчевич, Йовович (Вуйнович, 62), Хакшабанович (Вукотич, 69), Янкович (Божович, 69), Джурджевич (Бечирай, 62).

Нидерланды: Бейло, Думфрис, Блинд, ван Дейк, де Врей (де Лигт, 90), де Йонг (Гравенберх, 78), Вейналдум (Копмейнерс, 66), Классен, Данджума (Ланг, 78), Мален (Бергвейн, 46), Депай.

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