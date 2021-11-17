Goal признал Месси лучшим игроком года
Фото: инстаграм Месси
Портал Goal представил свой рейтинг лучших игроков мира.
Возглавил рейтинг форвард ПСЖ Лионель Месси. Следом за ним расположился нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Замкнул тройку лучших Роберт Левандовски из "Баварии".
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (ПСЖ)
2. Криштиану Роналду ("МЮ")
3. Роберт Левандовски ("Бавария")
4. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
6. Эрлинг Холанд ("Боруссия")
7. Карим Бензема ("Реал")
8. Нголо Канте ("Челси")
9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
10. Неймар (ПСЖ).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13