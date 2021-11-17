Goal признал Месси лучшим игроком года

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Goal признал Месси лучшим игроком годаФото: инстаграм Месси

Портал Goal представил свой рейтинг лучших игроков мира.

Возглавил рейтинг форвард ПСЖ Лионель Месси. Следом за ним расположился нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Замкнул тройку лучших Роберт Левандовски из "Баварии".

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (ПСЖ)
2. Криштиану Роналду ("МЮ")
3. Роберт Левандовски ("Бавария")
4. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
6. Эрлинг Холанд ("Боруссия")
7. Карим Бензема ("Реал")
8. Нголо Канте ("Челси")
9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
10. Неймар (ПСЖ).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Желтушное ручное издание Лео сенсации не производит в этом вопросе. Какой объективности вы от них хотите? Мелкие пешки в большой игре ... ))

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Идиотизм от извращенского издания и прочих извращенцев.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Даже второгодник, у которого не хватает одной клёпки в голове, знает что Месси Король футбола!

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