Защитник сборной Хорватии заразился коронавирусом. Он играл в матче против России
Фото: инстаграм Станишича
Защитник "Баварии" сборной Хорватии Йосип Станишич заразился коронавирусом.
По сведениям Sport1.de, игрок был отправлен на карантин. Болезнь протекает бессимптомно.
Стоит отметить, что 14 ноября Станишич принимал участие в игре против России (1:0).
В этом сезоне Станишич провел за "Баварию" 12 матчей и отметился одной голевой передачей.
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