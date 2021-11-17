Защитник сборной Хорватии заразился коронавирусом. Он играл в матче против России

Фото: инстаграм Станишича

Защитник "Баварии" сборной Хорватии Йосип Станишич заразился коронавирусом.

По сведениям Sport1.de, игрок был отправлен на карантин. Болезнь протекает бессимптомно.

Стоит отметить, что 14 ноября Станишич принимал участие в игре против России (1:0).

В этом сезоне Станишич провел за "Баварию" 12 матчей и отметился одной голевой передачей.

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