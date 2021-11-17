Тренер сборной Украины поделился ожиданиями от стыковых матчей ЧМ-2022

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Наставник сборной Украины Александр Петраков уверен в выходе своей команды на ЧМ-2022.

"Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни попался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар", - приводит слова Петракова Tribuna.

Напомним, что сборная Украины финишировала в своей группе на втором месте и теперь сыграет в стыковых матчах за право на выход на ЧМ-2022.

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