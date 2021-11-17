"Лацио" теряет лучшего бомбардира перед матчами с "Ювентусом" и "Локомотивом"

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"Лацио" теряет лучшего бомбардира перед матчами с "Ювентусом" и "Локомотивом" Фото твиттер "Лацио"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле травмировался в расположении сборной Италии.

Как сообщает Calciomercato, у футболиста повреждение икроножной мышцы, из-за которого он пропустит ближайшие игры против "Ювентуса" (20 ноября) и "Локомотива" (25 ноября).

Ожидается, что Иммобиле сможет принять участие в игре с "Наполи", которая запланирована на 28 ноября.

В этом сезоне Иммобиле лидирует в гонке бомбардиров Серии А, имея на счету 10 голов.

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