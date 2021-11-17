Месси прокомментировал выход сборной Аргентины на ЧМ-2022
Фото: инстаграм Месси
Форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о выходе сборной Аргентины на ЧМ-2022.
"Только что я приземлился в Париже, испытывая огромную радость от достижения цели - мы поедем на ЧМ-2022 в Катар. Несомненно, это вишенка на торте этого очень особенного года, который мы проживаем со сборной Аргентины. Еще раз большое спасибо за всю любовь, что вы всегда дарите нам. В январе, дай бог, снова увидимся.
Пришло время сменить фокус, так как я все еще хочу добиться целей, которые мы поставили в ПСЖ. Хочу сохранять концентрацию и работать над достижением успехов. До наступления 2022 года осталось всего полтора месяца, и я бы хотел завершить его наилучшим образом с большим количеством успешных моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!" - написал Месси в инстаграме.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13