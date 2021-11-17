Месси прокомментировал выход сборной Аргентины на ЧМ-2022

Фото: инстаграм Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о выходе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

"Только что я приземлился в Париже, испытывая огромную радость от достижения цели - мы поедем на ЧМ-2022 в Катар. Несомненно, это вишенка на торте этого очень особенного года, который мы проживаем со сборной Аргентины. Еще раз большое спасибо за всю любовь, что вы всегда дарите нам. В январе, дай бог, снова увидимся.

Пришло время сменить фокус, так как я все еще хочу добиться целей, которые мы поставили в ПСЖ. Хочу сохранять концентрацию и работать над достижением успехов. До наступления 2022 года осталось всего полтора месяца, и я бы хотел завершить его наилучшим образом с большим количеством успешных моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!" - написал Месси в инстаграме.

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