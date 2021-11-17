Месси прокомментировал выход сборной Аргентины на ЧМ-2022

Теги псжаргентиналионель месси

Месси прокомментировал выход сборной Аргентины на ЧМ-2022Фото: инстаграм Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о выходе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

"Только что я приземлился в Париже, испытывая огромную радость от достижения цели - мы поедем на ЧМ-2022 в Катар. Несомненно, это вишенка на торте этого очень особенного года, который мы проживаем со сборной Аргентины. Еще раз большое спасибо за всю любовь, что вы всегда дарите нам. В январе, дай бог, снова увидимся.

Пришло время сменить фокус, так как я все еще хочу добиться целей, которые мы поставили в ПСЖ. Хочу сохранять концентрацию и работать над достижением успехов. До наступления 2022 года осталось всего полтора месяца, и я бы хотел завершить его наилучшим образом с большим количеством успешных моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!" - написал Месси в инстаграме.

Читайте также: Goal признал Месси лучшим игроком года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Петракова утвердили главным тренером сборной Украины

Петракова утвердили главным тренером сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов