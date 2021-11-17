Юран ругался матом на пресс-конференции после поражения от "Краснодара-2"

Фото: инстаграм "Химок"

Наставник "СКА Хабаровск" Сергей Юран жестко отреагировал на поражение от "Краснодара-2" (1:3).

На послематчевой пресс-конференции тренер ругался матом.

"Давай задавайте вопросы, поехали мы отсюда, епт. Комментарий? Чтобы победить, нужно забивать свои, ***, кучу моментов, ***, и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо", - заявил Юран.

Отметим, что пресс-конференция длилась всего 14 секунд.

На данный момент "СКА Хабаровск" идет в зоне переходных игр за место в РПЛ.

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