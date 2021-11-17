Юран ругался матом на пресс-конференции после поражения от "Краснодара-2"
Фото: инстаграм "Химок"
Наставник "СКА Хабаровск" Сергей Юран жестко отреагировал на поражение от "Краснодара-2" (1:3).
На послематчевой пресс-конференции тренер ругался матом.
"Давай задавайте вопросы, поехали мы отсюда, епт. Комментарий? Чтобы победить, нужно забивать свои, ***, кучу моментов, ***, и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо", - заявил Юран.
Отметим, что пресс-конференция длилась всего 14 секунд.
На данный момент "СКА Хабаровск" идет в зоне переходных игр за место в РПЛ.
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