Петракова утвердили главным тренером сборной Украины

Фото: сайт УАФ

Украинская ассоциация футбола приняла решение убрать приставку и.о. с тренера сборной Украины Александра Петракова.

Как сообщает сайт УАФ, 64-летний специалист заключил контракт до 30 декабря 2022 года с возможностью продления до 30 июля 2024 года.

Петраков стал и.о. тренера сборной Украины в августе 2021 года и вывел команду в плей-офф отбора ЧМ-2022.

При нем национальная команда одержала две победы и пять раз сыграла вничью.

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