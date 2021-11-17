Петракова утвердили главным тренером сборной Украины
Фото: сайт УАФ
Украинская ассоциация футбола приняла решение убрать приставку и.о. с тренера сборной Украины Александра Петракова.
Как сообщает сайт УАФ, 64-летний специалист заключил контракт до 30 декабря 2022 года с возможностью продления до 30 июля 2024 года.
Петраков стал и.о. тренера сборной Украины в августе 2021 года и вывел команду в плей-офф отбора ЧМ-2022.
При нем национальная команда одержала две победы и пять раз сыграла вничью.
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