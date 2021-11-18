Смородская оценила шансы сборной России на выход на ЧМ-2022

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о шансах сборной России выйти на ЧМ-2022.

"Там такие у нас соперники намечаются сложные, что очень трудно выбрать. Итальянцы сложные, португальцы ничем не легче. Но Северная Македония - лучше всех!

Шансы есть всегда. Правда, непонятно, почему чемпионы Европы, итальянцы, не смогли выйти напрямую на чемпионат мира. Но всё бывает, это спорт. Всё зависит от настроя и от подготовки. Будет трудно, однако нужно бороться: лёгких путей нет", - приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".

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