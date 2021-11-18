Смородская оценила шансы сборной России на выход на ЧМ-2022
Фото: instagram
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о шансах сборной России выйти на ЧМ-2022.
"Там такие у нас соперники намечаются сложные, что очень трудно выбрать. Итальянцы сложные, португальцы ничем не легче. Но Северная Македония - лучше всех!
Шансы есть всегда. Правда, непонятно, почему чемпионы Европы, итальянцы, не смогли выйти напрямую на чемпионат мира. Но всё бывает, это спорт. Всё зависит от настроя и от подготовки. Будет трудно, однако нужно бороться: лёгких путей нет", - приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".
Читайте также: Канчельскис высказался о шансах сборной России в стыковых матчах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Хаби Алонсо рассказал о своих тренерских амбициях
-
Швейцария установила рекорд сборной в отборах на ЧМ
-
Дани Алвес высказался об уходе Месси в ПСЖ
-
Смородская оценила шансы сборной России на выход на ЧМ-2022
-
Петракова утвердили главным тренером сборной Украины
-
Юран ругался матом на пресс-конференции после поражения от "Краснодара-2"
-
Месси прокомментировал выход сборной Аргентины на ЧМ-2022
-
"Лацио" теряет лучшего бомбардира перед матчами с "Ювентусом" и "Локомотивом"
-
Райола высказался о положении Доннаруммы в ПСЖ
-
Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Левандовски
-
Тренер сборной Украины поделился ожиданиями от стыковых матчей ЧМ-2022
-
В "Лионе" высказались об интересе к Азмуну
-
Дани Алвес: "Миссия Хави - моя миссия"
-
Защитник сборной Хорватии заразился коронавирусом. Он играл в матче против России
-
Стали известны траты "Манчестер Юнайтед" на зарплаты футболистов
-
Сборная Алжира обратилась к шаману, обвинив Буркина-Фасо в применении черной магии
-
"Барселона" не сможет регистрировать новичков в январе
-
3
Goal признал Месси лучшим игроком года
-
Сборная Дании на ЧМ-2022 заменит логотипы спонсоров на тренировочной форме на лозунги
-
"Ювентус" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Аргентины