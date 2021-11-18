Хаби Алонсо рассказал о своих тренерских амбициях

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Хаби Алонсо рассказал о своих тренерских амбицияхФото: инстаграм Хаби Алонсо

Наставник "Реал Сосьедад II" Хаби Алонсо рассказал о своих планах.

"У меня есть амбиции тренировать топ-клуб, однако я никуда не спешу. Я очень счастлив в том месте, где я сейчас нахожусь. На данный момент у меня только одна цель - сохранить "Реал Сосьедад II" в Сегунде.

Хаби Алонсо возглавляет дубль "Реал Сосьедада" с 2019 года. После 16 туров "Реал Сосьедад II" идет в Сегунде на 18-м месте, опережая команду из зоны вылета на одно очко.

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