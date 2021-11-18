Пьянич угодил в скандал в сборной Боснии и Герцеговины

Фото: инстаграм Пьянича

Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич, находящийся в аренде в "Бешикташе", попал в скандальную ситуацию.

Как сообщает AS, перед решающим матчем отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Финляндии (1:3) в СМИ появились фото, где Пьянич курит кальян и употребляет алкоголь.

В матче против Финляндии игрок провел на поле 66 минут, а также был освистан болельщиками после замены.

Позже в прессе говорилось, что из-за этой ситуации Пьянича исключили из состава сборной перед матчем с Украиной (0:2). Однако источники, близкие к футболисту, заявляют, что отъезд из расположения сборной был согласован с главным тренером. Кроме того, источники настаивают на том, что опубликованные фото были сделаны несколько лет назад.

В то же время боснийское медиа Klix сообщает, что все-таки Пьянича убрали из состава из-за снимков. Отмечается, что игрок выразил сожаление в связи со своим поведением и нарушением трудовой этики.

На сайте Федерации футбола Боснии и Герцеговины было опубликовано официальное заявление, однако вскоре оно было удалено. Там говорилось: "Мы не должны забывать, что Пьянич отлично выступал за сборную. Однако его действия недопустимы. Независимо от того, какова репутация футболиста, случившееся стоит воспринимать как следствие психологической усталости".

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