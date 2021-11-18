Зюле назвал "Баварии" свои требования по зарплате
Фото: твиттер Bayern & Germany
"Бавария" хочет продлить контракт с защитником Никласом Зюле.
Как сообщает Bayern & Germany, футболист хочет, чтобы его зарплата выросла с 8 до 10 миллионов евро за сезон.
Отмечается, что Зюле заручился поддержкой со стороны наставника команды Юлиана Нагельсманна и его помощника Ксавера Земборда.
В текущем сезоне на счету Зюле одна голевая передача в 17 играх.
Читайте также: Защитник "Баварии" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 ноября
-
Зюле назвал "Баварии" свои требования по зарплате
-
Эдуар Менди раскритиковал журналистов из-за путанницы с фотографиями с Бенжамином Менди
-
Пьянич угодил в скандал в сборной Боснии и Герцеговины
-
Хаби Алонсо рассказал о своих тренерских амбициях
-
Швейцария установила рекорд сборной в отборах на ЧМ
-
Дани Алвес высказался об уходе Месси в ПСЖ
-
Смородская оценила шансы сборной России на выход на ЧМ-2022
-
Петракова утвердили главным тренером сборной Украины
-
Юран ругался матом на пресс-конференции после поражения от "Краснодара-2"
-
Месси прокомментировал выход сборной Аргентины на ЧМ-2022
-
"Лацио" теряет лучшего бомбардира перед матчами с "Ювентусом" и "Локомотивом"
-
Райола высказался о положении Доннаруммы в ПСЖ
-
Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Левандовски
-
Тренер сборной Украины поделился ожиданиями от стыковых матчей ЧМ-2022
-
В "Лионе" высказались об интересе к Азмуну
-
Дани Алвес: "Миссия Хави - моя миссия"
-
Защитник сборной Хорватии заразился коронавирусом. Он играл в матче против России
-
Стали известны траты "Манчестер Юнайтед" на зарплаты футболистов
-
Сборная Алжира обратилась к шаману, обвинив Буркина-Фасо в применении черной магии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20