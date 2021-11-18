Зюле назвал "Баварии" свои требования по зарплате

Фото: твиттер Bayern & Germany

"Бавария" хочет продлить контракт с защитником Никласом Зюле.

Как сообщает Bayern & Germany, футболист хочет, чтобы его зарплата выросла с 8 до 10 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что Зюле заручился поддержкой со стороны наставника команды Юлиана Нагельсманна и его помощника Ксавера Земборда.

В текущем сезоне на счету Зюле одна голевая передача в 17 играх.

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