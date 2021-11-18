Главные новости дня: 17 ноября

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 ноября.

Аргентина и Бразилия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022.

Александра Петракова утвердили главным тренером сборной Украины.

Goal признал Лионеля Месси лучшим игроком года.

Глава АПЛ уйдет в отставку из-за "Ньюкасла".

Антуана Гризманна дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионов.

"Реал" заключил соглашение на 400 миллионов евро. Часть суммы пойдут на Мбаппе и Холанда.

Стали известны кандидаты на пост тренера "Манчестер Юнайтед".

Родственник Кокорина напал на крупного бизнесмена в Подмосковье.

"Реал" отказался от трансфера Эрлинга Холанда.

Александр Кокорин не сыграет с "Миланом" из-за травмы.

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