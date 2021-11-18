Главные новости дня: 17 ноября
Фото: сайт УАФ
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 ноября.
Аргентина и Бразилия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022.
Александра Петракова утвердили главным тренером сборной Украины.
Goal признал Лионеля Месси лучшим игроком года.
Глава АПЛ уйдет в отставку из-за "Ньюкасла".
Антуана Гризманна дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионов.
"Реал" заключил соглашение на 400 миллионов евро. Часть суммы пойдут на Мбаппе и Холанда.
Стали известны кандидаты на пост тренера "Манчестер Юнайтед".
Родственник Кокорина напал на крупного бизнесмена в Подмосковье.
"Реал" отказался от трансфера Эрлинга Холанда.
Александр Кокорин не сыграет с "Миланом" из-за травмы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18