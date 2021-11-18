Главные новости дня: 17 ноября

Теги аргентинабразилияукраинаалександр петраковлионель мессиреал мадридалександр кокорин

Главные новости дня: 17 ноябряФото: сайт УАФ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 17 ноября.

Аргентина и Бразилия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022.

Александра Петракова утвердили главным тренером сборной Украины.

Goal признал Лионеля Месси лучшим игроком года.

Глава АПЛ уйдет в отставку из-за "Ньюкасла".

Антуана Гризманна дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионов.

"Реал" заключил соглашение на 400 миллионов евро. Часть суммы пойдут на Мбаппе и Холанда.

Стали известны кандидаты на пост тренера "Манчестер Юнайтед".

Родственник Кокорина напал на крупного бизнесмена в Подмосковье.

"Реал" отказался от трансфера Эрлинга Холанда.

Александр Кокорин не сыграет с "Миланом" из-за травмы.

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Петракова утвердили главным тренером сборной Украины

Петракова утвердили главным тренером сборной Украины

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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