"Зенит" и "Аталанта" провели переговоры по Миранчуку и Азмуну

Фото инстаграм Алексея Миранчука

"Зенит" продолжает проявлять интерес к хавбеку "Аталанты" Алексею Миранчуку.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Зенит" контактировал с итальянским клубом касательно будущего Миранчука. Напомним, что "Зенит" интересовался игроком когда тот выступал за "Локомотив".

Кроме того, клубы обсудили возможный трансфер форварда Сердара Азмуна в "Аталанту". Соглашение Азмуна с клубом истекает ближайшим летом.

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