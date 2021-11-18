"Зенит" и "Аталанта" провели переговоры по Миранчуку и Азмуну

Теги зенит санкт-петербургаталантасердар азмуналексей миранчуктрансферы

"Зенит" и "Аталанта" провели переговоры по Миранчуку и Азмуну Фото инстаграм Алексея Миранчука

"Зенит" продолжает проявлять интерес к хавбеку "Аталанты" Алексею Миранчуку.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Зенит" контактировал с итальянским клубом касательно будущего Миранчука. Напомним, что "Зенит" интересовался игроком когда тот выступал за "Локомотив".

Кроме того, клубы обсудили возможный трансфер форварда Сердара Азмуна в "Аталанту". Соглашение Азмуна с клубом истекает ближайшим летом.

Читайте также: В "Лионе" высказались об интересе к Азмуну. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна

"Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов